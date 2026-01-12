Морозная блокада: история поселка Новый Ургал, где люди замерзают в своих домах из-за поломки котельной

В Хабаровском крае сложилась чрезвычайная ситуация — поселок Новый Ургал полностью отключен от централизованного теплоснабжения. Как сообщают Telegram-каналы, авария произошла из-за серьезной поломки на местной котельной, обеспечивающей поселок теплом и горячей водой.

После остановки подачи ресурса в домах сначала пропала горячая вода, а затем начали стремительно остывать системы отопления. Температура в квартирах жителей опустилась до критических семи градусов тепла. При этом погодные условия усугубляют ситуацию: на улицах поселка стоит сильный мороз, столбик термометра опускается до -37°C.

На котельной в срочном порядке начаты ремонтные работы, однако точные сроки их завершения и восстановления подачи тепла коммунальные службы пока не называют. Жители Нового Ургала вынуждены спасаться от холода всеми доступными способами в ожидании, когда авария будет устранена, а в их дома вернется тепло. Данный инцидент ставит под вопрос готовность инфраструктуры отдаленных населенных пунктов к экстремальным зимним условиям.