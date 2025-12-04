Морозная «мобилизация»: в Балашихе армия не тающих снеговиков покорила жителей

В Балашихе местное кафе превратило рутинную зимнюю работу в мини-сенсацию, вызвав живую реакцию в соцсетях и среди горожан. Вместо традиционных мешков или агроволокна сотрудники укутали декоративные кустарники у входа в заведение в яркие новогодние чехлы в виде снеговиков, пишет REGIONS .

Эта практичная задумка рестораторов решает сразу две задачи: надежно защищает многолетние растения от мороза и создает праздничную атмосферу для посетителей.

«И декор, и защита — очень хорошая идея. Если бы это были просто мешки, то они сильно испортили бы вид, а здесь идешь поужинать и уже со входа начинаешь улыбаться — столько приветливых снежных гостей тебя встречает», — рассказал житель Балашихи Константин.

Подобные чехлы, часто используемые в ландшафтном дизайне для хвойных и кустарников, действительно выполняют важную функцию: они защищают растения не только от низких температур, но и от солнечных ожогов в феврале–марте, когда солнце уже яркое, а земля еще мерзлая.

Инициатива не осталась незамеченной. Прохожие активно фотографируют необычную «армию», а многие дачники и владельцы частных домов уже берут идею на заметку. Как отмечают садоводы, стоимость такого специализированного чехла стартует примерно от 300-500 рублей, в зависимости от размера. Это сопоставимо с ценой на обычный укрывной материал, но эстетический и эмоциональный эффект — несравнимо выше. Чехлы-игрушки сохраняют презентабельный вид участка или территории кафе всю зиму, создавая праздничное настроение даже в серые бесснежные дни.

