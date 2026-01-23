Морозная пятница: до –26 градусов в Подмосковье
Гидрометцентр: температура в Москве составит днем до –11, ночью до –21 градуса
В пятницу, 23 января, Московский регион окажется под влиянием холодного воздуха: облачно с прояснениями, гололедица на дорогах и почти без осадков. Морозы усилятся, особенно ночью, поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.
В Подмосковье дневная температура составит –8…–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –23, а местами до –26. Восточный ветер со скоростью 3–8 м/с добавит ощущения морозной погоды.
В Москве днем ожидается –9…–11 градусов, ночью похолодает до –21. Атмосферное давление держится на уровне 757 мм рт. ст., создавая устойчивую зимнюю обстановку.
Ранее сообщалось, что в регионах ЦФО ожидаются экстремальные морозы.