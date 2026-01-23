Морозная пятница: до –26 градусов в Подмосковье

В пятницу, 23 января, Московский регион окажется под влиянием холодного воздуха: облачно с прояснениями, гололедица на дорогах и почти без осадков. Морозы усилятся, особенно ночью, поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.