Морозная пятница: ночные температуры в столице опустятся до –17 в столице

В пятницу, 16 января, Московский регион окунется в морозную погоду: облачно с прояснениями, без осадков. Ночные температуры опустятся значительно ниже нуля, а на дорогах и тротуарах сохраняется опасность гололедицы.

В Подмосковье днем воздух прогреется до –8…–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –18, а в отдельных районах температура может достигать –23 градусов. Ветер будет слабым, что усиливает ощущение морозной погоды.

В Москве днем прогнозируется –8…–10 градусов, а ночью похолодает до –17. Атмосферное давление составит 766–769 мм рт. ст., создавая устойчивую зимнюю обстановку.

