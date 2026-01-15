Зимняя физическая активность: как извлечь пользу и избежать травм

Очистка территории от снега с помощью лопаты может стать полезной физической активностью, способствующей укреплению организма, однако выполнять такую работу необходимо с соблюдением определенных правил. Об этом « Ленте.ру » рассказал ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин.

По словам специалиста, подобная деятельность фактически представляет собой полноценную тренировку на открытом воздухе, сочетающую элементы кардионагрузки и силовых упражнений. В процессе задействуются основные группы мышц: ноги, спина, мышцы корпуса, а также плечевой пояс и руки.

Эксперт отметил, что регулярная уборка снега способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, повышению общей выносливости и укреплению мышечного тонуса. Кроме того, такая активность сопровождается значительным расходом энергии и помогает снимать эмоциональное напряжение благодаря сочетанию движения и пребывания на свежем воздухе.

Вместе с тем Шишкин обратил внимание на необходимость соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что при проблемах с сердцем, повышенным давлением, заболеваниями позвоночника или суставов перед выполнением подобных нагрузок желательно проконсультироваться с врачом. Перед началом работы специалист рекомендовал выполнять короткую разминку.

Также медик посоветовал не перенапрягаться и придерживаться умеренного темпа, делая перерывы каждые 15–20 минут. Во время уборки снега важно сохранять правильное положение тела: держать спину ровной, сгибать ноги в коленях, а не нагружать поясницу, и избегать резких поворотов корпуса с наполненной лопатой.

