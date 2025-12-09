Морозная погода установится в Москве в предстоящие выходные

Москвичей ждет резкая смена погодного сценария в предстоящие выходные. Как сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, столица насладится последними днями относительного тепла перед приходом настоящих зимних морозов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, до конца рабочей недели температурный фон останется мягким. В среду ночью столбик термометра опустится лишь до -2°C, а днем снова поднимется до +2°C. В четверг и пятницу погода будет пасмурной с небольшими осадками, ночью ожидается около 0°C, а днем — от +2°C до комфортных +5°C. Это даст горожанам последнюю возможность подготовиться к холодам без спешки.

Синоптик подчеркнула, что уже в субботу ситуация кардинально изменится. В столицу придет морозная воздушная масса, которая развернет термометры в отрицательную зону. Днем температура опустится до -7°C, а ночные часы и вовсе станут по-настоящему зимними — до -11°C.

По ее мнению, итогом недели станет резкий переход от осенней слякоти и околонулевых температур к устойчивой морозной погоде. Это классический для декабря сценарий, который окончательно утвердит в столице зимний режим и напомнит о необходимости проверить теплую одежду и быть готовым к по-настоящему холодным дням.

Ранее синоптики сообщили о скором потеплении в Подмосковье до +5 градусов.