Морозная погода установится в Москве в предстоящие выходные
Синоптик Позднякова: погода в Москве резко изменится в предстоящие выходные
Фото: [Медиасток.рф]
Москвичей ждет резкая смена погодного сценария в предстоящие выходные. Как сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, столица насладится последними днями относительного тепла перед приходом настоящих зимних морозов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, до конца рабочей недели температурный фон останется мягким. В среду ночью столбик термометра опустится лишь до -2°C, а днем снова поднимется до +2°C. В четверг и пятницу погода будет пасмурной с небольшими осадками, ночью ожидается около 0°C, а днем — от +2°C до комфортных +5°C. Это даст горожанам последнюю возможность подготовиться к холодам без спешки.
Синоптик подчеркнула, что уже в субботу ситуация кардинально изменится. В столицу придет морозная воздушная масса, которая развернет термометры в отрицательную зону. Днем температура опустится до -7°C, а ночные часы и вовсе станут по-настоящему зимними — до -11°C.
По ее мнению, итогом недели станет резкий переход от осенней слякоти и околонулевых температур к устойчивой морозной погоде. Это классический для декабря сценарий, который окончательно утвердит в столице зимний режим и напомнит о необходимости проверить теплую одежду и быть готовым к по-настоящему холодным дням.
