Морозы до -22 °С: чем завершатся новогодние каникулы в Московском регионе

Новогодние каникулы в Москве завершатся по-настоящему зимним сценарием. Пока первые дни января радуют жителей столицы относительно мягкой погодой с температурой около минус пяти градусов и без сильных осадков, синоптик Александр Ильин предупреждает о резком повороте к морозам уже на этой неделе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, перелом наступит в среду, 7 января, когда столбики термометров начнут неуклонно ползти вниз. Если днем еще продержится около минус девяти, то ночью похолодает до минус двенадцати. Однако это будет лишь прелюдия к настоящему испытанию холодом. Пик морозов придется на пятницу и выходные, когда ночная температура в регионе может опуститься до рекордных минус 22 градусов, а днем не поднимется выше минус шестнадцати.

Метеоролог добавил, что последствия таких резких изменений почувствуют все. Городским службам придется работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммуникаций и безопасность на дорогах. Жителям же стоит серьезно подготовиться к выходу на улицу — запастись теплой одеждой и следить за самочувствием, ведь такие морозы требуют особой осторожности, особенно для детей и пожилых людей.

По его мнению, итогом этой погодной аномалии станет по-настоящему морозное прощание с праздниками. Однако уже в начале следующей рабочей недели, с 12 января, ожидается постепенное ослабление холода. Ночные температуры поднимутся до минус 13–15 градусов, а днем будет около минус десяти, что позволит москвичам немного перевести дух после суровых выходных.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что антициклон принесет в Москву аномальные морозы.