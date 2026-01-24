Выходные в Московском регионе пройдут под знаком сильных морозов

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие выходные ждет экстремальное похолодание: температура окажется значительно ниже климатической нормы, а морозы в отдельных районах региона приблизятся к отметке в минус 30 градусов.

В конце недели в Московском регионе установится аномально холодная погода. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температурный фон будет отклоняться от нормы сразу на 10–14 градусов.

По его словам, резкое понижение начнется уже в ночь на субботу. В Москве ожидается около –20 градусов, при этом в центральных районах города будет немного теплее — от –16 до –18. В Подмосковье же столбики термометров опустятся значительно ниже: в отдельных населенных пунктах мороз достигнет –28 градусов.

Днем ситуация существенно не улучшится. В столице температура воздуха будет держаться в районе –18…–20 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, когда отрицательные значения сохранятся на протяжении суток.

В ночные часы в Москве прогнозируется –22…–24 градуса, а в центре мегаполиса — около –20. На территории Московской области температура в темное время суток в основном составит –22…–26 градусов, а локально может снизиться до –29, уточнил специалист.

