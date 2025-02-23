Морозы до минус 13 градусов ожидаются в европейской части России в марте

Зима не спешит уступать весне свои права. В марте в европейской части России ожидаются морозы до минус 10-13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но это не удивительно, отметил эксперт, так как март по праву считается «зимним» месяцем.

Понижение температуры ожидается вплоть до 20 марта, добавил он.

Однако снег в европейской части России сойдет раньше времени, заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось о том, что синоптик Ильин спрогнозировал сильные морозы в выходные в Подмосковье.