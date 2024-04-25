Морпеха ВСУ приговорили к 27 годам колонии за убийство мирных жителей Мариуполя

В Донецкой Народной Республике суд заочно приговорил к 27 годам колонии строгого режима морпеха ВСУ, который расстрелял в Мариуполе двух мирных жителей. Подробности сообщают в официальном канале СК России.

Следователи пришли к выводу, что преступление было совершено с марта по апрель 2022 года. 21-летний стрелок 36-й украинской бригады морской пехоты и его сослуживцы заметили находящийся в движении автомобиль, ручки и зеркала которого были перевязаны белыми лентами. Несмотря на то, что в транспортном средстве были мирные жители, командир отдал приказ начать стрельбу, после чего Спринчак и другие военные прицельными выстрелами поразили объект. Находившиеся внутри мужчина и женщина погибли от полученных ран.

Решением суда Денис Спринчак заочно получил 27 лет колонии строгого режима. В настоящее время фигурант находится в розыске.

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