Морщины и сухость: почему для сохранения красоты и молодости стоит отказаться от сигарет

Вред от курения можно увидеть на лице. Страдают не только внутренние органы, но и внешний вид человека. Дело в том, что никотин способствует появлению морщин, лишая кожу влаги и полезных веществ. Расспросили эксперта, можно ли это исправить.

Курение уже в первые месяцы приводит к потере тонуса кожи: овал лица поплывет, появятся морщины и отеки. Активное использование омолаживающих сывороток и кремов смогут несколько улучшить ситуацию.

«Но важно понимать, что вредное воздействие будет продолжаться. Появятся темные круги под глазами, кожа лица будет выглядеть более усталой, обвисшей. Средства для кожи вокруг глаз смогут лишь немного улучшить ситуацию. Но только отказ от сигарет сможет решить проблему», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Эксперт предупреждает, что в противном случае появятся пигментные пятна на коже. Здесь также нужны крема и сыворотки с содержанием витамина С, который помогает осветлить пигментные пятна и сделать кожу более естественной. Но полностью избавить от пятен смогут только дорогостоящие косметологические процедуры.

«Еще одна проблема курящих — воспаления, акне и черные точки. Очищайте кожу лица как можно чаще, не засыпайте с макияжем, убирайте излишки косметики с помощью специальных средств. Это сократит риск возникновения прыщей», - заключила эксперт.

А ранее мы уже рассказывали, чем еще опасно курение, даже электронных сигарет.