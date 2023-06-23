Морщины, пигментация и рак: разбираемся, чем может обернуться желание получить красивый загар

Чтобы получить бронзовый загар, нужно часами проводить время на солнце. Однако солнечные ванны стоит принимать дозированно, чтобы не навредить своему здоровью. При этом умеренное пребывание на солнце полезно для организма.

Загар является признаком защиты организма на воздействие ультрафиолета. К сожалению, даже легкий загар не слишком полезен для здоровья и красоты кожи. Как правило, последствия от солнечных лучей накапливаются и проявляются спустя годы.

«Частое и длительное пребывание на солнце способствует активной потере воды в организме, что приводит к снижению эластичности кожи и появлению морщин. Кроме того, ультрафиолет влияет на появление новых родинок, пигментных пятен, а также под его воздействием могут возникнуть фотодерматоз и аллергические реакции, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Кроме того, по словам эксперта, от прямых солнечных лучей важно защищать глаза. Для этого стоит носить очки, шляпы или кепки.

Помимо этого, возрастает риск развития онкологических заболеваний кожи из-за длительного пребывания на солнце.

«Чтобы этого не допустить, в солнечный день стоит всегда пользоваться солнцезащитным кремом, а загорать только до 11.00 и после 17.00», – заключила эксперт.

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