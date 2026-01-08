Морская черепаха в Турции за полгода проплыла 10 тыс. км и вернулась обратно

Морская черепаха охраняемого вида caretta caretta за пять месяцев преодолела около 10 тыс. километров, достигла греческих островов и затем вернулась к побережью Турции для откладывания яиц. Об этом сообщили РИА Новости в Центре научных исследований и реабилитации морских черепах DEKAMER.

Как уточнили специалисты центра, речь идет о черепахе по кличке Туба, за которой ведется спутниковое наблюдение. Датчик был установлен в 2019 году после того, как животному оказали ветеринарную помощь. По оценкам ученых, возраст черепахи превышает 30 лет.

Согласно данным мониторинга, с начала августа по январь Туба проплыла маршрут от турецкого Мармариса до греческого острова Иос, а затем вернулась к берегам Бодрума. Исследователи отметили, что представители этого вида обладают выраженной способностью возвращаться именно на те пляжи, где появились на свет, чтобы вновь отложить яйца.

В DEKAMER добавили, что за все время наблюдений Туба стала черепахой с самым продолжительным периодом отслеживания. В первые годы после установки передатчика она уже проходила дистанции суммарной протяженностью около 25 тыс. километров, достигая побережий Греции, Мальты, Италии, стран Балкан и Адриатики.

Центр, созданный в 2008 году, занимается лечением морских черепах и охраной пляжа Изтузу, где ежегодно фиксируются сотни кладок. В Турции на ряде пляжей действует сезонный запрет на ночные купания — с мая по сентябрь — чтобы защитить логгерхедов в период размножения. За нарушение этих ограничений в 2025 году был установлен штраф свыше 557 тыс. турецких лир, что на тот момент составляло почти 14 тыс. долларов.

