Морж совместно с прохожим вытащили из воды мужчину

В Новосибирске произошел героический случай спасения на воде. Мужчина, увлекающийся моржеванием, оперативно пришел на помощь прохожему, который провалился под лед на озере «Спартак» в Калининском районе, передает портал KP.RU.

Как рассказал спасатель, в момент происшествия он находился на работе. К нему подбежал очевидец и сообщил о тонущем человеке. Не теряя ни секунды, мужчина схватил шестиметровую доску и бросился к водоему.

На месте выяснилось, что в полусотне метров от берега в ледяной воде находится мужчина. Другой прохожий уже пытался помочь ему, кинув веревку. Утопающий успел ухватиться за спасательный конец.

Не раздумывая, любитель зимнего плавания прыгнул в ледяную полынью и начал выталкивать пострадавшего на кромку льда. Совместными усилиями им удалось вытянуть человека на берег.

По словам новосибирца, спасенному около 40 лет. Спасатель предположил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что и стало вероятной причиной трагедии.

