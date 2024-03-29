«Мосавтодор» привел в порядок дорожные элементы еще в шести округах Подмосковья

В шести округах Подмосковья прошли работы по содержанию региональной сети, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты «Мосавтодора» заменили поврежденные дорожные знаки в Люберцах, восстановили работу неисправного светофора в городе Видное, очистили опоры освещения в селе Саввино под Егорьевском, отремонтировали кнопку светофора в Луховицах, восстановили освещение на автодороге в деревне Запонорье под Орехово-Зуево и устранили подтопление в деревне Шмиленки Раменского округа.

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют региональную дорожную сеть. При выявлении неисправных объектов оперативно принимаются меры и проводятся соответствующие работы. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и автомобилистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по Пироговской хорде.