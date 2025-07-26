Мощнейший тропический ливень затопил Обнинск

Жители Обнинска в Калужской области столкнулись с настоящим стихийным бедствием — после мощного тропического ливня, который не прекращался почти два часа, город буквально ушел под воду. Кадры с последствиями непогоды опубликовал SHOT.

Как рассказали местные жители, улицы буквально превратились в бурные речные потоки — автомобилистам пришлось не ехать, а плыть по дорогам. Некоторые машины полностью скрылись под водой — их пришлось вытаскивать при помощи тракторов.

Особенно пострадали подземные паркинги и пешеходные переходы, которые быстро заполнились водой. Коммунальные службы работают в экстренном режиме, пытаясь откачать воду и восстановить нормальную жизнь Обнинска.

Как отмечает SHOT, в то время как взрослые жители Обнинска подсчитывают убытки, местная детвора получила неожиданный подарок от природы. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, как мальчики и девочки школьного возраста с восторгом плещутся в огромных лужах.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Подмосковье 26 июля.