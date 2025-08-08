Мощное землетрясение у Камчатки ощутили в другом российском регионе

В Тихом океане, в 100 км от побережья Камчатки, произошло землетрясение магнитудой 8,8 — одно из сильнейших за последние 73 года. пишет РИА «Восток-Медиа», последствия ощущались даже во Владивостоке, расположенном в 2350 км от эпицентра.

Сейсмологи ДВФУ, ДВО РАН и Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировали, что уже через 55 секунд после основного толчка южная часть Камчатского полуострова начала смещаться. За две минуты горные массивы, включая вулканы, сдвинулись на 2 метра в юго-восточном направлении и опустились на 30 см.

Неожиданностью стало распространение колебаний до Приморья. Сейсмические станции Владивостока зарегистрировали смещение грунта на 5 см в южном направлении, а затем — на столько же в северном. При этом в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, подвижки оказались меньше — всего 50 см по горизонтали и 10 см по вертикали.

Профессор ДВФУ Николай Шестаков объяснил, что такая разница связана с глубиной очага (35 км) и геометрией разломов. Петропавловск-Камчатский оказался вне зоны прямого воздействия, что смягчило последствия.

