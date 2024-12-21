Мощность подстанции «Дарьино» в Одинцовском округе после реконструкции выросла в три раза

В Одинцовском городском округе Московской области 21 декабря состоялось торжественное открытие обновленной подстанции «Дарьино». Об этом сообщили в администрации Московской области.

На церемонии открытия важного для региона инфраструктурного объекта Андрей Воробьёв, глава Московской области, подчеркнул, что это один из многих объектов, которые будут построены в Подмосковье в течение трех лет.

Он также отметил, что после модернизации мощность трансформаторной подстанции «Дарьино» увеличилась более чем в три раза.

«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия», — сказал губернатор.

Продолжая обсуждение, глава региона акцентировал внимание на значимости обеспечения надёжного энергоснабжения и необходимости привлечения инвестиций для его улучшения. Он также сообщил, что в настоящее время правительство Московской области совместно с компанией «Россети» реализует программу по модернизации энергетической инфраструктуры. В частности, работы ведутся в Балашихе, Раменском, Чехове и других муниципалитетах Полмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.