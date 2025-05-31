Мощный ливень с ураганным ветром и градом накрыл Москву и область

В середине дня субботы, 31 мая, на Москву и близлежащие территории Московской области обрушился мощный ливень с грозой и молниями. В социальных сетях появились фотографии, на которых можно увидеть пугающие тучи, нависшие над регионом.

По словам очевидцев, гроза пришла неожиданно. Хотя всего несколько минут назад небо было ясным.

«Грохотало очень сильно. Потемнело, сверкнуло пару раз» — рассказали жители Москвы.

Ранее метеорологические службы Москвы и Московской области сообщили о том, что в регионе до позднего вечера будет сохраняться ненастная погода с обильными осадками, сильными порывами ветра и грозовыми явлениями. В связи с этим жителям столицы и области рекомендуется не покидать помещения до 20:00 и проявлять осторожность вблизи деревьев, так как существует вероятность их падения.