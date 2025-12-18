Мощный шторм покрыл толстым льдом фонари и ограждения во Владивостоке

Владивосток окутала ледяная стихия. Корабельная набережная города после мощного шторма превратилась в сюрреалистический пейзаж изо льда. Под воздействием ураганного ветра, мороза и бушующих волн ледяной панцирь сковал не только перила и тротуары, но и уличные фонари.

Как показали кадры, опубликованные Telegram-каналах, набережная подвергается непрерывным атакам штормовых волн, которые, застывая, лишь наращивают ледяную броню на всех объектах. В четверг, 18 декабря, столбик термометра в городе держался на отметке -6 °C, а к ночи синоптики прогнозировали похолодание до -7 °C. Однако уже в пятницу, 19 декабря, жителей ждет оттепель до +2 °C, которая начнет разрушать это временное ледяное царство.

Ранее сообщалось, что в Балашихе рыбаков-экстремалов местные жители приняли за призраков.