Мощный смерч с градом чуть не уничтожил совхоз «Тобольский» в Оренбургской области

Сильный вихрь с градом едва не нанес непоправимый ущерб совхозу «Тобольский», расположенному в Оренбургской области. Об этом передает Телеграм-канал «112», ссылаясь на фото и видео местных жителей.

Жители делятся в социальных сетях ужасающими фотографиями последствий непогоды. Они сообщают, что крыши зданий были сорваны, а веранды и теплицы оказались буквально изрешечены градом.

Особенно серьёзно пострадали здания, связанные с сельским хозяйством. Ураганный ветер нанёс ущерб коровникам, что привело к потере внушительного числа животных.

Накануне сотрудники МЧС региона сообщили о приближении шторма. По прогнозам синоптиков, вечером 8 мая в области ожидалось опасное погодное явление, а в ночь на 9 мая восточные районы могли оказаться под ударом крайне сильных осадков.

По предварительным данным, позднее еще один вихрь пронесся над полем и рассеялся, не нанеся ущерба.

Ранее сообщалось, что восемь гражданских бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи.