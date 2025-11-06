Над Сахалином и Курилами сгущаются тучи: регион ожидает резкое ухудшение погоды

Синоптики Росгидромета предупредили о надвигающемся ненастье на территории Сахалинской области. Согласно прогнозу, в ночь на 7 ноября и в течение дня жителей ряда районов ждут экстремальные погодные явления.

Согласно данным метеорологов, Долинский район столкнется с сильным снегопадом, который днем дополнится шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

Наибольшая опасность ожидается в Южно-Курильском и Курильском районах, где прогнозируются интенсивные осадки и полноценный шторм с ветром скоростью 25–30 м/с. Неблагоприятные условия также затронут Северо-Курильский район, где днем 7 ноября возможны сильный снегопад и ураганные порывы ветра.

Региональное управление МЧС взяло складывающуюся метеообстановку на особый контроль. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать повышенные меры безопасности. Главные рекомендации — без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, а при движении на автомобиле строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

Ранее синоптик Тишковец назвал дату, когда в Москве наступит настоящая зима.