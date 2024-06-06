Мощный взрыв в армянском городе Абовян: горит заправочная станция

Вечером четверга, 6 июня, в районе города Абовян (недалеко от Еревана) в Армении около 23:14 прогремел мощный взрыв, а потом жители сообщили об огромном столбе пламени. Рассказываем, что известно.

По данным местных СМИ, зарево от пожара видно за несколько километров: сначала на заправочной станции (на участке второго километра дороги Ереван-Севан) прогремел взрыв, а потом возник пожар. В армянском МВД сообщают, что к месту выехали боевые расчеты спасательной службы, в том числе и восемь расчетов пожарных.

К месту ЧП продолжают съезжаться бригады скорой медпомощи, но на данный момент о пострадавших ничего не сообщается. Другие подробности уточняются.