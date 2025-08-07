Мосгорсуд оставил под стражей главреда Baza Трифонова по делу о взятке
Фото: [freepik.com]
Московский городской суд признал законным арест главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщило РИА Новости.
Защита журналиста безуспешно пыталась оспорить решение о заключении под стражу и просила назначить более мягкую меру пресечения. Трифонов, участвовавший в заседании по видеосвязи, просил суд отпустить его к семье, но ходатайство удовлетворено не было.
Параллельно с этим развивается дело в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, также арестованной по аналогичному обвинению. Жалобу на ее арест планируют рассмотреть 14 августа.
В рамках этого же расследования под стражу взяты трое полицейских из трех регионов РФ, подозреваемых в передаче конфиденциальной информации журналистам. Один из фигурантов дела — Александр Селиванов, уже признал вину в получении взятки в размере 137 тыс. руб.
