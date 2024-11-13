Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-владельцу банка «Югра» в виде 9 лет колонии

Московский городской суд подтвердил законность приговора, вынесенного бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который был осужден на девять лет лишения свободы за растрату 23 млрд рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия изменила порядок зачета срока под запретом определенных действий. Приговор вступил в законную силу, и осужденные вскоре будут этапированы к месту отбытия наказания.

В ходе судебных разбирательств Хотина выразил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. 13 ноября он сообщил, что его прошение уже зарегистрировано в канцелярии суда.

Хотин также попросил суд о смягчении наказания в случае отказа, сославшись на полное погашение ущерба по уголовному делу, что он считает смягчающим обстоятельством.

Хотин вел бизнес в России вместе с отцом. Он владеет около 30 торговыми и офисными центрами в Москве. Также Хотин управлял промышленными предприятиями, производящими военное оборудование, химическое сырье и продукты питания. В 2010-х годах купил не менее 10 нефтяных компаний, добывших около 2,5 млн тонн нефти в 2016 году.

В 2019 году Хотина задержали по делу о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», после чего его отправили под домашний арест вместе с другими фигурантами дела. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы, а также взыскал с него и его сообщников 17 млрд рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

Ранее сообщалось, что отель Four Seasons, совладельцем которого является Хотин, обратили в доход государства.