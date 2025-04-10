Мосгорсуд подтвердил штраф Яны Трояновой за отсутствие отчетов

РИА Новости сообщило , что Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с Яны Трояновой*, внесенной в реестр иноагентов, штрафа 40 тыс. руб. за непредставление необходимых отчетов о своей работе в компетентные органы.

В прошлом месяце апелляция актрисы на предыдущий штраф за аналогичное нарушение была отклонена.

До этого Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о виновности Трояновой по статье 19.34 КоАП РФ (часть 2) и назначил ей штраф в размере 80 тыс. руб. (по 40 тыс. за каждый из двух административных протоколов) за уклонение от предоставления сведений о деятельности в качестве иностранного агента. Актриса пыталась оспорить эти решения в вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что у родни Паши Техника появились проблемы при вступлении в наследство.

*Лицо, получившее статус иностранного агента на территории РФ.