У родни Паши Техника появились проблемы при вступлении в наследство

Рэпер Паша Техник, который умер в Таиланде, еще не похоронен, а у его родственников уже возникли сложности при попытке получить доступ к его наследству. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что тело музыканта было доставлено в Россию из Таиланда. Его родные и близкие решают, в какой одежде они будут хоронить умершего. Уже одобрено, что тело обрядят в привычные для покойного одежды и обувь от известных брендов. В то же время стало известно, что мать, жена и сын Техника не смогут получить доступа к его наследству до тех пор, пока не оплатят за него штраф. Рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков во время концерта, который он проводил во Владимире в прошлом году. Ему было назначено административное наказание.

«Из-за долга в 20 тысяч рублей не могут претендовать на четыре московских квартиры, которые числятся на усопшем», — указал микроблог.

По имеющимся данным, похороны Техника состоятся 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что причиной смерти музыканта стала пневмония. Она могла быть вызвана приемом наркотических средств. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но они не смогли спасти рэпера.