Мошеннический бум: петербуржцы потеряли 13 млрд рублей после общения с аферистами

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост объемов денежных средств, похищенных мошенниками у горожан, сообщил РБК со ссылкой на депутата Законодательного Собрания Андрея Рябоконя.

За первые девять месяцев 2025 года общая сумма ущерба достигла 13 млрд руб., что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Средняя сумма одного хищения по городу оценивается в 700 тыс. руб.

«За 9 месяцев полиция зафиксировала 18 тыс. случаев дистанционных хищений денежных средств петербуржцев, из которых 15 тыс. — случаи мошенничества, а 3 тыс. — это кражи со счетов», — написал Рябоконь.

Проблема приобрела настолько массовый характер, что в 2025 году на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 2445 обращений от жителей Петербурга, темой которых стал обман со стороны мошенников.

Среди самых популярных схем, которые используют злоумышленники, лидирует обман через чат-ботов в мессенджере Telegram. Также широкое распространение получили фальшивые «распродажи» сезонных товаров (например, зимней одежды после окончания холодов), рассылка поддельных подарочных сертификатов к праздникам, сообщения о так называемой «проверке подписок» и лжеуведомления о «возврате» средств за переплату по коммунальным платежам.

Полиция Петербурга также предупредила о новой целевой схеме, нацеленной на самозанятых граждан. Мошенники организуют с ними онлайн-встречу через популярный мессенджер, а затем под предлогом перехода на «более безопасную» платформу выманивают конфиденциальные данные или деньги.

