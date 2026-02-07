«Подарок от бывшего»: новый развод на ностальгических чувствах придумали мошенники

Россиянам необходимо проявлять повышенную бдительность в связи с появлением новой изощренной схемы телефонного мошенничества. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости.

Как предупреждают эксперты, преступники действуют под предлогом доставки подарка по случаю дня рождения. В ходе звонка они сообщают потенциальной жертве о сувенире от анонимного отправителя и запрашивают подтверждение данных для вручения посылки.

Для этого аферисты отправляют на телефон жертвы смс с кодом, который, как они утверждают, является номером отправления. На самом деле этот цифровой код может быть паролем для доступа к личным аккаунтам или подтверждения финансовых операций. Его сообщение посторонним лицам приводит к хищению персональной информации или средств.

Схема является вариацией уже известных методов, когда мошенники представлялись курьерами с цветами или заказами из интернет-магазинов. В другом опасном сценарии злоумышленники, заранее собрав информацию о близких жертвы, звонят от их имени, ссылаясь на якобы отправленную посылку, чтобы вызвать доверие и заставить человека раскрыть конфиденциальные сведения.

