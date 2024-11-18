Мошенники начали активно использовать дипфейки Трампа в рекламе крипторесурсов

Российская компания F.A.C.C.T., занимающаяся разработкой технологий противодействия киберпреступности, зафиксировала использование дипфейков с изображением Дональда Трампа для продвижения фиктивных криптовалют. Об этом сообщил РБК.

В одном из мессенджеров эксперты нашли бота, способного генерировать дипфейки с лицами популярных личностей.

В частности, кроме Илона Маска и Такера Карлсона, пользователи могут создать дипфейк с Трампом. Голос этого политика может быть использован для озвучивания произвольного текста длиной до 400 знаков.

Созданные дипфейки ориентированы на англоязычных пользователей и предназначены для рекламы поддельных криптобирж и платформ для обмена криптовалютой на TikTok, YouTube и других социальных медиа.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах».