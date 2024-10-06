Мошенники начали обманывать россиян, используя поддельные профили сервисов доставки
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Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. Теперь они стали писать пользователям с поддельных профилей в WhatsApp популярных сервисов доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставка» или Delivery Club.
Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает ТАСС.
Аферисты пишут россиянам, что заказ готов к доставке, подробную информацию предлагается получить по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт службы доставки. Там пользователю предлагается ввести номер карты, имя и пароль от онлайн-банка.
Эксперты Роскачества напоминают россиянам о том, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее эксперт Маклаков пояснил способы использования мошенниками новостей на социальные темы.