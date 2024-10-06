Мошенники начали обманывать россиян, используя поддельные профили сервисов доставки

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. Теперь они стали писать пользователям с поддельных профилей в WhatsApp популярных сервисов доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставка» или Delivery Club.

Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает ТАСС.

Аферисты пишут россиянам, что заказ готов к доставке, подробную информацию предлагается получить по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт службы доставки. Там пользователю предлагается ввести номер карты, имя и пароль от онлайн-банка.

Эксперты Роскачества напоминают россиянам о том, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее эксперт Маклаков пояснил способы использования мошенниками новостей на социальные темы.