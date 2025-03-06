Мошенники начали «освобождать» школьников от уроков

Злоумышленники начали притворяться медсестрами из школ и обманывать детей. Подобная схема набирает обороты в ЯНАО, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную «Кибердружину».

Кибербезопасники показали скриншот с перепиской школьника и мошенника. Собеседник написал от имени якобы медицинской сестры из школы, предупредив, что ребенку нужно пройти осмотр. Также аферист заявлил, что ученик может не идти на уроки.

Подвох кроется в онлайн-регистрации, которую мошенники просят пройти после уведомления. Школьника по телефонному разговору убеждают продиктовать последние четыре цифры номера входящего звонка, а далее отключаются.

Как отмечает кибердружина, это один из способов авторизации на разных сервисах. Чаще схема применяется для взятия микрозайма.

Подобный способ обмана уже фиксировали в Новом Уренгое, а сейчас мошенники добрались до Салехарда. Жителей просили быть бдительными и перепроверять всю информацию, а также провести беседы с воспитанниками.

Ранее сообщалось, что школьник из ямальского города попался в ловушку мошенникам, желая заработать на инвестициях.