Мошенники начали рассылать письма об успешном входе в личный кабинет Госуслуг

Мошенники начали рассылать письма о якобы успешном входе в ваш личный кабинет на Госуслугах с фишинговыми номерами, сообщил Telegram-канал «Безопасность Подмосковья».

ГУ региональной безопасности Подмосковья предупреждает граждан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали рассылать на электронные почты письма с информацией об «успешном входе» в личный кабинет на Госуслугах с нового устройства и предложением позвонить по указанному номеру.

Если получатель звонит по указанному номеру, мошенники предлагают назвать ему код из SMS, после чего действительно входят в личный кабинет и крадут личные данные.

Чтобы обезопасить себя, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию на Госуслугах, а также проверить почту отправителя (официальная почта Госуслуг — no-reply@gosuslugi.ru) и на всякий случай сменить пароль в личном кабинете.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники выдают себя за сотрудников Мосэнерго.