Мошенники обманули актера Оборотова на 58 тыс. руб

Отмечается, что 3 октября 74-летнему Оборотову поступил звонок через мессенджер WhatsApp*. Молодой человек представился сотрудником ЕМИАС и заявил, что актеру необходимо немедленно обновить приложение.

Так как у Оборотва не было такого приложения, ему предложили его скачать. Следуя указаниям неизвестного, артист в итоге установил и «обновил» приложение.

Через пару недель, проверив свой банковский счет, Юрий ужаснулся — в день разговора с «сотрудником ЕМИАС» со счета исчезли все деньги — 58 тыс. руб. Когда Оборотов понял, что стал жертвой мошенников, написал заявление в полицию.

Это не первый инцидент с финансовыми мошенниками. В 2022 году Оборотову позвонили неизвестные и убедили его вложить 7 млн руб. в специальный инвестиционный счет, обещая хорошие дивиденды и прибыль.

Спустя несколько месяцев все средства Юрия неожиданно оказались потерянными. В результате актер решил обратиться к юристам, которые за 100 тыс. руб. гарантировали ему помощь в возврате вложенных средств. На этом этапе Оборотов тоже столкнулся с неудачей — юристы ничего не сделали и согласились вернуть ему лишь 5 тыс. рублей.

Ранее МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества с фотографиями в Telegram.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией.