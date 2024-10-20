Мошенники обманули актера Оборотова на 58 тыс. руб
Baza: мошенники украли со счета актера Юрия Оборотова 58 тыс. руб.
Фото: [freepik.com]
Мошенники украли у актера комедийного сериала «Братья» Юрия Оборотова 58 тыс. руб, представившись сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), сообщила Baza.
Отмечается, что 3 октября 74-летнему Оборотову поступил звонок через мессенджер WhatsApp*. Молодой человек представился сотрудником ЕМИАС и заявил, что актеру необходимо немедленно обновить приложение.
Так как у Оборотва не было такого приложения, ему предложили его скачать. Следуя указаниям неизвестного, артист в итоге установил и «обновил» приложение.
Через пару недель, проверив свой банковский счет, Юрий ужаснулся — в день разговора с «сотрудником ЕМИАС» со счета исчезли все деньги — 58 тыс. руб. Когда Оборотов понял, что стал жертвой мошенников, написал заявление в полицию.
Это не первый инцидент с финансовыми мошенниками. В 2022 году Оборотову позвонили неизвестные и убедили его вложить 7 млн руб. в специальный инвестиционный счет, обещая хорошие дивиденды и прибыль.
Спустя несколько месяцев все средства Юрия неожиданно оказались потерянными. В результате актер решил обратиться к юристам, которые за 100 тыс. руб. гарантировали ему помощь в возврате вложенных средств. На этом этапе Оборотов тоже столкнулся с неудачей — юристы ничего не сделали и согласились вернуть ему лишь 5 тыс. рублей.
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