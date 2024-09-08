Мошенники оставили тещу Иосифа Пригожина без жилья

Мать первой жены Иосифа Пригожина стала жертвой мошенников. Об этом он рассказал во время презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук, передает издание «Страсти».

Продюсер комментировал ситуацию, в которой оказалась певица Лариса Долина, и поделился личным опытом.

Жертвой квартирных аферистов стала первая теща Пригожина. Женщину выписали из квартиры без ее участия. Она пришла домой, но попасть не смогла. Так женщина лишилась квартиры, которая находилась на Чертановской улице, рассказал продюсер.

Он пожаловался на то, что российское законодательство недооценивает ущерб от мошеннических действий для граждан.

Пригожин считает, что такого рода преступления нужно приравнять к терроризму, особенно если жертвами обмана становятся пожилые люди или дети.

Продюсер выразил уверенность, что рано или поздно аферистов удастся поймать.

Ранее Лариса Долина высказалась о ходе дела о мошенничестве.