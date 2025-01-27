Мошенники отправляют пользователям Telegram фишинговые ссылки

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана граждан. Теперь аферисты от имени сервиса поддержки Telegram отправляют пользователям сообщения с фишинговыми ссылками. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Мошенники создают в Telegram специальный секретный чат и под видом поддержки сообщают пользователям, что поступил запрос на удаление их аккаунта. Для отмены этого действия злоумышленники предлагают перейти по ссылке.

Но эта ссылка является фишинговой — после введения логина и пароля пользователь передает третьим лицам доступ к аккаунту. Таким образом, мошенники смогут использовать персональную информацию, контакты, фото для своих махинаций.

Эксперт отметила, что у сервиса поддержки в мессенджере название такое же, как и у самого мессенджера. А для общения с пользователем сотрудники поддержки не создают секретный чат.

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