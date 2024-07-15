Мошенники под видом сотрудников УК проникают в домовые чаты россиян

В чатах жильцов многоквартирных домов поселились мошенники. Они используют новые схемы и придумывают убедительные легенды, которые помогают им зарабатывать на наивности граждан. Об этом сообщает KP.RU .

Одна из распространенных тем, которую продвигают мошенники, — предложение о съеме парковочного места. Желающим пишут, что скажут «личку» подробности. Как правило, состоящие в чате — только жильцы дома. По этой причине они думают, что человеку можно верить. Часто при общении собеседник просит предоплату сразу за три месяца вперед, так как очередь на парковку якобы большая. Некоторые действительно так лишаются средств.

Поводы могут быть разные, от просьбы скинуть денег на спасение котят, до продажи ненужных вещей в хорошем состоянии. Цены в этом случае очень привлекательные.

«Злоумышленники могут эксплуатировать тему благотворительности, предлагая перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют фотографиями, не соответствующими действительности», — отмечают в полиции.

Участникам чата советуют не доверять незнакомцам, а в случае контакта и получения щедрого предложения настаивать на личной встрече. Важно заключать документы, брать расписки, копить подтверждения того, что сумма пойдет на покупку или то дело, которое было заявлено.

Ранее сообщалось, что в Электростали задержали мужчину за мошенничество на девять миллионов рублей.