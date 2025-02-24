Мошенники придумали, как обмануть россиян с помощью СНИЛС

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана граждан. Теперь для этих целей они начали использовать данные СНИЛС.

Этот документ заинтересовал аферистов, так как он содержит личные и финансовые сведения о владельце, например, страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы, рассказал агентству «Прайм» адвокат Адвокатского бюро БВМП Ярослав Земсков.

Доступ к СНИЛС мошенники получают через фальшивые вакансии: они предлагают работы, а для трудоустройства просят данные СНИЛС. Еще один способ — кража персональных данных через фишинговые сайты и предложение выплат от государства.

Получив чужой СНИЛС, аферисты могут получать социальные выплаты, оформлять кредиты и займы, воспользоваться медицинскими услугами.

Россиян призывают внимательно относиться к сохранности личных данных, чтобы не пострадать от действий мошенников.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье для школьников и студентов пройдут онлайн-уроки по финансовой грамотности.