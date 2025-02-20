В Подмосковье для школьников и студентов пройдут онлайн-уроки по финансовой грамотности

Школьники 5-11 классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование, из Подмосковья смогут принять участие в весенней сессии онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках них учащиеся смогут узнать о работе финансистов, о том, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы. Кроме того, они научатся распознавать подозрительные звонки и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.

*Возрастное ограничение 6+