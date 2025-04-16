Озвучен универсальный способ защиты от любой мошеннической схемы

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT рассказал , как отпугнуть от себя аферистов, звонящих с незнакомых номеров.

Как пояснил эксперт, любой незнакомый номер — повод насторожиться. Желательно вовсе не брать трубку, но если диалог уже начался, следует воспользоваться одним лайфхаком.

«Телефон отодвигаете от уха на метр и пишите СМС: «Напишите». Все. Это заклинание, которое отпугивает 100% мошенников. Мошенник никогда не станет писать. Любая мошенническая схема — из двух шагов. Первый шаг — приманить, второй шаг — развести. Если вас сумели приманить, вы начали разговор с мошенником, он вас одолеет», — заявил эксперт.

Также эксперт посоветовал обезопасить себя на портале «Госуслуги» и в отделении банка, поставив условие, что без личного присутствия никакие операции с данными проводить нельзя. Важно в том числе установить пароль для входа на важные ресурсы и гаджеты, поставить ограничения на звонки с незнакомых номеров, а также договориться с близкими о кодовой фразе при звонках с чужих телефонов.

Ранее сообщалось, что россияне стали получать фейковые письма якобы от портала «Госуслуги».