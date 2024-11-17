Мошенники развели Заслуженную артистку РФ Светлову на 4,5 млн рублей

Актриса Анастасия Светлова лишилась нескольких миллионов из-за аферистов, которые добрались до ее личных данных. Об этом сообщает Shot.

Известная по роли дальнобойщицы в фильме «Поехавшая» актриса пыталась получить кредитную карту в Москве. Тогда она случайно узнала, что на ней висит какой-то долг по неким займам. Ситуация насторожила звезду, ведь раньше она никогда не брала кредиты.

Как выяснилось, в апреле 2024 года неизвестные оформили на Светлову карту на миллион рублей и дополнительно взяли кредит на 2,5 миллиона. Деньги сняли, так не оплатив долги. Из-за этого на карте накопились пени и штрафы.

По предположению самой Светловой, мошенники могли использовать ее сим-карту, которую она сменила еще до апреля. Она обратилась в полицию, мошенников уже разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Мособласти задержали мошенника, обманувшего пенсионерку на полмиллиона рублей.