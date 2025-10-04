Мошенники создали имитирующий «Госуслуги» телеграм-бот
Фото: [Telegram]
В МВД России предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники создали телеграм-бот, который выглядит как официальный портал "Госуслуги". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Целью мошенников является кража денег у граждан России.
В Министерстве внутренних дел сообщили о случае, когда молодой сотрудник получил от своего начальника сообщение в мессенджере с просьбой завершить оцифровку архива. Ему предложили присоединиться к группе РАНХиГС, где порекомендовали использовать "официальный" бот "Госуслуг" для выполнения указаний Минцифры.
Молодой человек перешел по ссылке и подтвердил свой номер телефона. После этого он получил код, который отправил в группу. Вскоре ему позвонил неизвестный, который сообщил, что к его личным данным получили доступ мошенники и оформили генеральную доверенность. Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, убедили мужчину перевести деньги на якобы безопасный банковский счет.
"Злоумышленниками используется предлог "оцифровка архива" и телеграм-бот, имитирующий официальную форму портала "Госуслуги", – говорится в сообщении МВД.