Мошенники стали использовать пасхальные яйца для обмана россиян

Эксперты компании F6 предупредили об обилии ботов в Telegram на тему Пасхи. Об этом аналитики сообщили «Известиям».

В преддверии Пасхи аферисты придумали ботов, чтобы проворачивать неправомерные схемы: от фишинга до угона аккаунтов и рекламы инвестскама. Нередко мошеннические чаты предлагают получить подарок, Premium-подписку, скидку на маркетплейсе или приз за подписку.

В F6 сообщили, что в ходе анализа обнаружили не меньше 11 ботов с названиями «Пасхальные яйца» и созвучными с «Пасхой» словами.

Выяснили, что часто боты просят указать свой возраст и подождать 48 часов, затем на связь выходит менеджер, который уже диктует условия для получения какого-либо бонуса. Беседы доводят до того, что аккаунт крадут либо просят назвать код доступа из СМС или код авторизации.

Граждан призвали быть бдительными при столкновении с подобными ботами и не вестись на заманчивые предложения.

Ранее сообщалось, что россиян начали обманывать через суды по новой схеме.