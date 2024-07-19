Мошенники стали обманывать ямальцев с помощью приглашения на флюорографию

Злоумышленники нацелились на личные данные пациентов поликлиник, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . Они стали зазывать жителей на флюорографию и узнавать таким образом нужные сведения.

Мошенники представляются врачами и сотрудниками регистраций медучреждений. Они спрашивают ямальцев, проходили ли они флюорографию и предлагают пройти обследование. Позже они узнают все, что им нужно: ФИО, возраст, данные СНИЛС и даже больше. Таким образом в их руках оказываются личные данные жертвы обмана, в том числе и медкарты.

«На вопрос, куда звоните, в какой город, замешкался и потребовалось время, чтобы ответить. Попросила назвать свое ФИО и сказала, что сама сейчас подойду, бросили трубку», — рассказала собеседница «Ямал-Медиа».

В больницах отметили, что никаких подобных звонков не совершают. Жителей призвали к бдительности.

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