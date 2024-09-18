Мошенники стали обманывать россиян «доказательствами измены»

Аферисты придумали, как выуживать личные данные и деньги с помощью простой эмоциональной манипуляции. Они устраивают рассылки с якобы доказательствами измены второй половинки. Эксперт по кибербезопасности и гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с KP.RU объяснил, как это происходит.

Мошенники не стали устраивать шантажи на информации об измене, если даже каким-то образом ее раскрыли. В случае с рассылками они действуют проще: говорят о неверности и просят перейти по ссылке, где якобы есть доказательства. Любопытный возлюбленный или возлюбленная в большинстве случаев ткнет на посторонний адрес в желании узнать «правду». В итоге устройство подхватывает вредоносный код.

«Этот код через уязвимости в браузере или в операционной системе позволяет перехватить управление содержимым памяти устройства. Для платформы «Андроид» могут переслать какой-нибудь АПК-файл, запросить согласие на его установку, жертва, желая посмотреть «доказательства измены», нажмет «окей» — и все: содержимое телефона или компьютера под контролем мошенников. С Айфоном это проделать сложнее — там система не дает устанавливать внешние ресурсы», — рассказал эксперт.

Иногда жертве предлагают зарегистрироваться на неизвестной платформе, где публикуются все данные о похождениях второй половинки. В этом случае мошенников интересует логин и пароль, который использует пользователь. Ведь на многие ресурсы люди ставят один и тот же, так как это проще всего запомнить. Затем аферисты начинают свою работу: перебирают данные и пытаются зайти на разные соцсети и сервисы жертвы.

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