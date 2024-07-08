Мошенники убедили жительницу Салехарда перевести рекордные 16 млн рублей

Мошенники смогли обмануть жительницу Салехарда на 16 млн рублей, что стало новым рекордом в ЯНАО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Северняка сначала не верила звонившим на ее номер собеседникам, но те устроили настоящую телефонную атаку. Они представлялись разными сотрудниками безопасности банка, стали предостерегать от хранения денег на безопасном счете, и в конечном итоге убедили перевести все на другие карты.

55-летней жительница Салехарда влезла в серьезную долговую яму, так как набрала кредитов в разных банках. В общей сложности она перевела на разные счета 16 млн 440 тысяч рублей. После мошенники ожидаемо перестали выходить на связь.

«Кибердружина Ямала» уточняет, что мошенники и их жертва обновили рекорд. Еще никто на Ямале не переводил злоумышленникам столь солидные суммы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят пятерых мошенников, обманувших пенсионера на 6,5 млн рублей.