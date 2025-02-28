Мошенники выманили у 93-летней москвички почти 4 млн руб.
Пожилая москвичка пополнила счет мошенников на 4 млн руб.
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В Москве 93-летняя женщина стала жертвой мошенников. Из-за аферистов пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Потерпевшая обратилась в полицию. Она рассказала, что ей звонили неизвестные и представились сотрудниками сотовой связи и Росфинмониторинга. Они убедили женщину в том, что ей нужно «сохранить» сбережения, а для этого деньги необходимо собрать и передать курьеру. Доверчивая пенсионерка так и сделала и лишилась более 3,8 млн руб.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что аферисты вывезли женщину из Тольятти и похитили 121 млн руб.