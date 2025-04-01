Мошенники выманили у пожилой москвички 32 млн руб.

64-летняя жительница столицы лишилась из-за мошенников крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные и представились госслужащими. Собеседники убедили пенсионерку в том, что ее персональные данные попали в руки злоумышленников, занимающихся финансированием противоправной деятельности.

Чтобы защитить имущество, москвичке предложили передать наличные деньги курьеру. Россиянка последовала инструкциям аферистов. Она встретилась с тремя незнакомцами, передала им деньги, и они вручили ей документ «о контроле за финансовыми транзакциями».

Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 32 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новую схему обмана россиян.