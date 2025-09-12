Мошенники выманили у северян почти полмиллиарда за 2025 год

За восемь месяцев 2025 года жители ЯНАО потеряли 467,8 миллиона рублей в результате действий мошенников в сети. Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Несмотря на то, что количество дистанционных хищений сократилось на 27%, общая сумма ущерба продолжает оставаться колоссальной. Только за 2025 года аферисты лишили северян 467,8 млн рублей.

Так, по данным прокуратуры, жертвами преступников стали 947 ямальцев, девять из которых — несовершеннолетние. Наиболее уязвимой группой оказались северяне старше 50 лет. Именно на их долю пришлось 37,3% от общего числа потерпевших — 353 человека. Следующей по риску стала возрастная категория от 40 до 49 лет.

Раскрываемость совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий краж составила 56,2%, мошенничеств — 16,2%.

Отмечается, что основными схемами обмана остаются звонки от лжебанкиров с просьбой «остановить несанкционированный перевод», а также фишинговые сайты, имитирующие государственные сервисы. Мошенники активно используют психологические приемы, внушая жертвам чувство страха и необходимости срочных действий, что заставляет людей отключать критическое мышление и делиться конфиденциальной информацией.

