Мошенники выманили у жительницы Нарьян-Мара 34 млн рублей

Жительница Нарьян-Мара в НАО лишилась из-за мошенников крупной суммы денег.

Все началось с того, что женщине на телефон поступил звонок от неизвестных. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что кто-то пытается перевести с ее счета деньги ВСУ. Также женщине звонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга.

Они убедили ее заключить фиктивные договоры купли-продажи, объясняя это тем, что это нужно для того, чтобы сотрудники банка не заблокировали переводы крупных сумм. В общей сложности на счета мошенников женщина перевела 34 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Осознав, что стала жертвой обмана, жительница Нарьян-Мара обратилась в полицию. Все счета, на которые она совершала переводы, арестовали. Личности аферистов установлены.

Ранее сообщалось о том, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме телефонных мошенников.